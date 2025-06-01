США відкинули відповідь ХАМАС на пропозицію про припинення вогню в Газі

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф назвав неприйнятною відповідь угруповання ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню у секторі Гази.

Про це йдеться в заяві, поширеній офісом Віткоффа, повідомляє "Європейська правда".

Віткофф заявив, що відповідь ХАМАС на пропозицію Сполучених Штатів, про яку стало відомо напередодні, "є абсолютно неприйнятною і лише відкидає нас назад".

"ХАМАС повинен прийняти рамкову пропозицію, яку ми висунули як основу для непрямих переговорів, які ми можемо розпочати вже наступного тижня", – наголосив посланник Трампа.

Він підтвердив, що пропозиція США передбачає 60-денне припинення вогню в Газі, а також повернення Ізраїлю "половини живих заручників і половини загиблих".

Також Віткофф наполягає, що тільки ця пропозиція дозволить "провести непрямі переговори в дусі доброї волі, щоб спробувати досягти постійного припинення вогню".

Раніше стало відомо, що Ізраїль підтримав пропозицію Сполучених Штатів про оголошення 60-денного перемирʼя в секторі Гази та звільнення захоплених терористами ХАМАС заручників.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що США вірять у близький "прорив" у перемовинах для припинення бойових дій у секторі Гази.