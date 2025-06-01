США отвергли ответ ХАМАС на предложение о прекращении огня в Газе

Специальный посланник президента США Стив Виткофф назвал неприемлемым ответ группировки ХАМАС на предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом Виткоффа, сообщает "Европейская правда".

Виткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение Соединенных Штатов, о котором стало известно накануне, "является абсолютно неприемлемым и только отбрасывает нас назад".

"ХАМАС должен принять рамочное предложение, которое мы выдвинули в качестве основы для непрямых переговоров, которые мы можем начать уже на следующей неделе", – подчеркнул посланник Трампа.

Он подтвердил, что предложение США предусматривает 60-дневное прекращение огня в Газе, а также возвращение Израилю "половины живых заложников и половины погибших".

Также Виткофф настаивает, что только это предложение позволит "провести непрямые переговоры в духе доброй воли, чтобы попытаться достичь постоянного прекращения огня".

Ранее стало известно, что Израиль поддержал предложение Соединенных Штатов об объявлении 60-дневного перемирия в секторе Газа и освобождении захваченных террористами ХАМАС заложников.

Перед этим СМИ сообщали, что США верят в близкий "прорыв" в переговорах по прекращению боевых действий в секторе Газа.