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Китай розгнівався на главу Пентагону, який накинувся з критикою на Пекін

Новини — Неділя, 1 червня 2025, 11:36 — Олег Павлюк

Китай висловив "рішуче незадоволення" виступом міністра оборони США Піта Гегсета на оборонному форумі в Сінгапурі, де той заявив про загрозу з боку КНР, зокрема щодо Тайваню.

Відповідну заяву в неділю поширило китайське Міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".

У виступі на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі Гегсет назвав реальною "загрозу, яку становить Китай".

Він також додав, що будь-яка спроба Китаю завоювати Тайвань "призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону і всього світу", і закликав азійські держави більше витрачати на оборону.

У відповідь МЗС Китаю звинуватило очільника Пентагону в дискредитації китайської сторони та "провокаційній і підбурливій політиці".

"Насправді саме США є справжньою гегемоністською державою у світі та найбільшим чинником, що підриває мир і стабільність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – заявило відомство.

Там укотре закликали США "не грати з вогнем" і не втручатись у питання Тайваню, який Пекін вважає своєю частиною.

Напередодні Китай розкритикував як "подвійні стандарти" спроби пов'язати оборону України з необхідністю захисту Тайваню від китайського вторгнення, натякаючи на заяву французького президента Емманюеля Макрона.

Тим часом головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала "найбільшим викликом нашого часу" співпрацю Росії та Китаю.

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