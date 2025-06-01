Китай разгневался на главу Пентагона, который набросился с критикой на Пекин

Китай выразил "решительное недовольство" выступлением министра обороны США Пита Хэгсета на оборонном форуме в Сингапуре, где тот заявил об угрозе со стороны КНР, в частности в отношении Тайваня.

Соответствующее заявление в воскресенье распространило китайское Министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда".

В выступлении на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре Хэгсет назвал реальной "угрозу, которую представляет Китай".

Он также добавил, что любая попытка Китая завоевать Тайвань "приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира", и призвал азиатские государства больше тратить на оборону.

В ответ МИД Китая обвинил главу Пентагона в дискредитации китайской стороны и "провокационной и подстрекательской политике".

"На самом деле именно США являются настоящей гегемонистской державой в мире и крупнейшим фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – заявило ведомство.

Там в очередной раз призвали США "не играть с огнем" и не вмешиваться в вопрос Тайваня, который Пекин считает своей частью.

Накануне Китай раскритиковал как "двойные стандарты" попытки связать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения, намекая на заявление французского президента Эмманюэля Макрона.

Между тем главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас назвала "крупнейшим вызовом нашего времени" сотрудничество России и Китая.