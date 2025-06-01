У Путіна допустили, що зустріч з Трампом може не відбутись цього року

Помічник кремлівського хазяя Юрій Ушаков висловив припущення, що зустріч між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним може і не відбутись до кінця 2025 року.

Таке він сказав кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну, повідомляє "Європейська правда".

Ушаков підтвердив, що жодних домовленостей про зустріч лідерів США та Росії наразі немає, хоча "ідеї витають у повітрі". За його словами, у Кремлі вважають позитивними сам факт телефонних розмов.

"Звичайно, особиста зустріч – це взагалі щось масштабне, що повинно привести до серйозних результатів. Але знову-таки, ці результати повинні готуватися кимось, а саме командами відповідного Білого дому і Кремля", – додав він.

Помічник Путіна сказав, що прогнозувати, коли відбудеться зустріч на рівні лідерів, "можна, але це безглуздо".

"Можна гадати, що в цьому році, наприклад... не факт, звичайно. Ні. Але гадати можна", – сказав Ушаков.

Президент США Дональд Трамп раніше казав, що прагне якомога швидше хоче зустрітись із кремлівським правителем Владіміром Путіним, оскільки це, на його думку, єдиний спосіб досягти зрушень у "мирному процесі".

У Кремлі теж казали, що вважають зустріч необхідною, але застерігали, що вона має бути "ретельно підготовлена".