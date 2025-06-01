У Путина допустили, что встреча с Трампом может не состояться в этом году

Помощник кремлевского хозяина Юрий Ушаков высказал предположение, что встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может и не состояться до конца 2025 года.

Об этом он сказал кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину, сообщает "Европейская правда".

Ушаков подтвердил, что никаких договоренностей о встрече лидеров США и России пока нет, хотя "идеи витают в воздухе". По его словам, в Кремле считают положительным сам факт телефонных разговоров.

"Конечно, личная встреча – это вообще нечто масштабное, что должно привести к серьезным результатам. Но опять же, эти результаты должны готовиться кем-то, а именно командами соответствующего Белого дома и Кремля", – добавил он.

Помощник Путина сказал, что прогнозировать, когда состоится встреча на уровне лидеров, "можно, но это бессмысленно".

"Можно гадать, что в этом году, например... не факт, конечно. Нет. Но гадать можно", – сказал Ушаков.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что стремится как можно скорее встретиться с кремлевским правителем Владимиром Путиным, поскольку это, по его мнению, единственный способ достичь сдвигов в "мирном процессе".

В Кремле тоже говорили, что считают встречу необходимой, но предупреждали, что она должна быть "тщательно подготовлена".