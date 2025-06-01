Турецькі ЗМІ дізнались деталі переговорів України та Росії у Стамбулі

Турецька сторона визначила місце проведення переговорів між делегаціями України та Росії у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з дипломатичних джерел довідалось агентство Anadolu.

За інформацією джерел Anadolu, зустрічі між українською та російською делегаціями запланована на 13:00 у палаці "Чираган" – пʼятизірковому готелі у Стамбулі.

Російська делегація, як повідомляли пропагандистські ЗМІ, вже вилетіла до Туреччини.

Україна в неділю також підтвердила свою участь у переговорах.

Нагадаємо, що попередні переговори між Україною та Росією відбулись 16 травня у Стамбулі. Тоді сторони домовились про обмін у форматі "1000 на 1000", після чого мали обмінятись власними баченнями припинення вогню і завершення війни.

Росія традиційно порушила домовленості та відмовилась надсилати свої пропозиції.