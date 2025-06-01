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Турецкие СМИ узнали подробности переговоров Украины и России в Стамбуле

Новости — Воскресенье, 1 июня 2025, 17:46 — Олег Павлюк

Турецкая сторона определила место проведения переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом из дипломатических источников узнало агентство Anadolu.

По информации источников Anadolu, встреча между украинской и российской делегациями запланирована на 13:00 во дворце "Чираган" – пятизвездочном отеле в Стамбуле.

Российская делегация, как сообщали пропагандистские СМИ, уже вылетела в Турцию.

Украина в воскресенье также подтвердила свое участие в переговорах.

Напомним, что предыдущие переговоры между Украиной и Россией состоялись 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились об обмене в формате "1000 на 1000", после чего должны были обменяться собственными видениями прекращения огня и завершения войны.

Россия традиционно нарушила договоренности и отказалась прислать свои предложения.

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