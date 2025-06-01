Вибори президента Польщі: екзит-пол віддає перевагу Тшасковському з мінімальним відривом

Опитування польських виборців на виході з дільниць показали дуже близький рівень підтримки кандидатів від чинної влади Польщі та від опозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", такими є попередні дані екзит-полу Ipsos, підготовленого для телеканалів TVP, TVN та Polsat.

Результати екзит-полу оприлюднені о 21:00 за польським часом (22:00 за Києвом, коли закрилися дільниці для голосування.

За цими даними, перше місце на виборах президента може отримати кандидат від влади Рафал Тшасковський – чинний мер Варшави, якого висунула партія. прем’єра Дональда Туска "Громадянська платформа". Екзит-пол прогнозує що він отримає 50.3% голосів.

Його суперник, директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, відповідно, отримав 49.7% голосів.

Утім, розрив між ними у цьому опитуванні настільки малий, що не дозволяє з певністю прогнозувати перемогу будь-кого з кандидатів.

Варто утім зауважити, що у першому турі цей екзит-пол коректно спрогнозував співвідношення голосів, які отримали тоді Тшасковський та Навроцький.

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