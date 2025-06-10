Литва веде перемовини про часткову локалізацію виробництва замовлених танків Leopard

Литва, що очікує постачання від німецького оборонпрому танків Leopard, веде перемовини про те, щоб їх збирали на литовській території у співпраці з литовськими компаніями.

Як інформує LRT, пише "Європейська правда", про це повідомила міністерка оборони Довіле Шакалієне.

Шакалієне розповіла, що Міноборони почало перемовини про те, щоб частково локалізувати виробництво замовлених Литвою німецьких танків Leopard.

"Найближчими тижнями виробники танків прибудуть сюди, щоб скоординувати деталі щодо збірки танків у Литві. Це дуже позитивний момент", – зазначила міністерка.

Вона не стала уточнювати, хто з литовського ОПК може стати партнером у цій співпраці.

"Ми обговоримо, як можна організувати збірку у такий спосіб, щоб це забезпечило і вчасне отримання танків, і залишало якомога більше доданої вартості у Литві", – сказала Шакалієне.

Литва загалом замовляє 44 танки Leopard, перші мають надійти у 2029 році. Завершити формування батальйону з нових машин планують у 2034 році.

Нідерланди придбають щонайменше 46 танків Leopard 2A8.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що Київ веде перемовини про виробництво західних систем ППО всередині країни.





