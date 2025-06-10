Литва ведет переговоры о частичной локализации производства заказанных танков Leopard

Литва, ожидающая поставки от немецкого оборонпрома танков Leopard, ведет переговоры о том, чтобы их собирали на литовской территории в сотрудничестве с литовскими компаниями.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом рассказала министр обороны Довиле Шакалиене.

Шакалиене рассказала, что Минобороны начало переговоры о том, чтобы частично локализовать производство заказанных Литвой немецких танков Leopard.

"В ближайшие недели производители танков прибудут сюда, чтобы скоординировать детали по сборке танков в Литве. Это очень позитивный момент", – отметила министр.

Она не стала уточнять, кто из литовского ОПК может стать партнером в этом сотрудничестве.

"Мы обсудим, как можно организовать сборку таким образом, чтобы это обеспечило и своевременное получение танков, и оставляло как можно больше добавленной стоимости в Литве", – сказала Шакалиене.

Литва в целом заказывает 44 танка Leopard, первые должны поступить в 2029 году. Завершить формирование батальона из новых машин планируют в 2034 году.

Нидерланды приобретут не менее 46 танков Leopard 2A8.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что Киев ведет переговоры о производстве западных систем ПВО внутри страны.