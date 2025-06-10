Представники США та Китаю проведуть другий раунд торговельних переговорів у Лондоні

У Лондоні у вівторок, 10 червня, посадовці США та Китаю поновлять торговельні переговори, сподіваючись досягти прориву в питанні контролю за експортом таких товарів, як рідкісноземельні метали.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Китай та США зустрічались 9 червня в британській столиці, щоб обговорити розбіжності навколо Женевської угоди, і відновлять переговори вранці 10 червня, після чого Вашингтон та Пекін, як очікується, опублікують оновлену інформацію.

Американську делегацію очолюють міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і торговий представник США Джеймісон Грір, а китайську делегацію – віцепрем’єр Хе Ліфен.

Нагадаємо, 6 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що американські та китайські представники зустрінуться в Лондоні для обговорення торговельних суперечностей.

Після цього американський президент заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкісноземельних мінералів до США.

9 червня головний економічний радник американського президента Кевін Гассет заявив, що американські переговорники прагнутимуть відновити постачання критично важливих мінералів.