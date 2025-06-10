Представители США и Китая проведут второй раунд торговых переговоров в Лондоне

В Лондоне во вторник, 10 июня, официальные лица США и Китая во второй раз проведут торговые переговоры, надеясь достичь прорыва в вопросе контроля за экспортом таких товаров, как редкоземельные металлы.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Китай и США встречались 9 июня в британской столице, чтобы обсудить разногласия вокруг Женевского соглашения, и возобновят переговоры утром 10 июня, после чего Вашингтон и Пекин, как ожидается, опубликуют обновленную информацию.

Американскую сторону возглавляют министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США Джеймисон Грир, а китайскую делегацию – вице-премьер Хэ Лифэн.

Напомним, 6 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские и китайские представители встретятся в Лондоне для обсуждения торговых противоречий.

После этого американский президент заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных минералов в США.

9 июня главный экономический советник американского президента Кевин Гассет заявил, что американские переговорщики будут стремиться возобновить поставки критически важных минералов.