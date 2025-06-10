Зеленский прокомментировал обнародование СБУ деталей о венгерской агентуре на Закарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина решила вынести на всеобщее обозрение историю с разоблаченной венгерской агентурой на Закарпатье, чтобы дать понять, что владеет этой информацией.

Об этом он сказал в интервью венгерскому Válasz Online, пишет "Европейская правда".

Зеленскому задали вопрос о том, есть ли, по его мнению, какой-то выход из эскалации, начавшейся после публикации СБУ новости о разоблачении деятельности венгерской информаторской сети в Закарпатской области.

Он ответил, что "проблемы не будет, если уважать друг друга".

"Будапешт десятки раз разными способами пытался вмешиваться во внутренние дела Украины... Мы еще до войны остановили незаконную раздачу паспортов на Закарпатье. Мы решали большинство таких вопросов без шума, между собой", – сказал президент.

"Почему мы сделали эту ситуацию публичной? У нас есть дополнительные фото и видео различных встреч, организованных венгерской военной разведкой KNBSZ – и мы их тоже обнародуем, если потребуется. Не хочу никого запугивать, но мы действительно все видим. И то, как KNBSZ платила своему агенту. Все задокументировано", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что разоблаченная агентурная сеть развивалась с 2021 года, а последняя передача информации состоялась в этом году 25 марта.

Зеленский задал риторические вопросы о том, зачем венгерской разведке могло быть нужно узнавать те детали, которыми интересовались члены сети – о расположении ПВО, военных подразделений, настроениях местного населения относительно потенциальных венгерских "миротворцев".

"Как мы должны реагировать на такое во время войны? Я не говорю, что Будапешт чего-то хочет. Но если не хочет, то для кого тогда собирается такая информация? Я спрашивал чиновников НАТО, просили ли они Венгрию о сборе таких данных. Они говорят, что нет. Я президент воюющей страны. Как бы вы реагировали на моем месте?" – сказал Владимир Зеленский, добавив, что "обвиняет не Виктора, а KNBSZ".

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