Сибіга відвідає Рим для участі у зустрічі у форматі "Веймар плюс"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає цього тижня Рим для участі у зустрічі у форматі "Веймар плюс".

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".

Сибіга відвідає Рим для участі у зустрічі на запрошення італійського колеги Антоніо Таяні.

"Запланована участь міністра Андрія Сибіги у форматі "Веймар+" з ключовими європейськими партнерами України. Зустріч відбудеться в Римі цього тижня", – сказав Тихий.

Він також наголосив, що Сибіга переконуватиме партнерів посилювати тиск на Москву та передавати більше допомоги Україні для того, щоб досягти миру.

Варто зазначити, що Єврокомісія має презентувати новий пакет санкційних обмежень проти Росії, у який входить, зокрема, зниження "стелі ціни" на російську нафту.

До такого кроку давно закликали держави Балтії та Північної Європи.