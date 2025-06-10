Сибига посетит Рим для участия во встрече в формате "Веймар плюс"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит на этой неделе Рим для участия во встрече в формате "Веймар плюс".

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".

Сибига посетит Рим для участия во встрече по приглашению итальянского коллеги Антонио Таяни.

"Запланировано участие министра Андрея Сибиги в формате "Веймар+" с ключевыми европейскими партнерами Украины. Встреча состоится в Риме на этой неделе", – сказал Тихий.

Он также отметил, что Сибига будет убеждать партнеров усиливать давление на Москву и передавать больше помощи Украине для того, чтобы достичь мира.

Стоит отметить, что Еврокомиссия должна представить новый пакет санкционных ограничений против России, в который входит, в частности, снижение "потолка цены" на российскую нефть.

К такому шагу давно призывали государства Балтии и Северной Европы.