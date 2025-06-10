Фіцо розхвалює авторитарні держави за економічну ефективність

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в ході візиту до Узбекистану заявив, що авторитарні держави можуть бути більш економічно ефективними, ніж демократичні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву словацького прем’єра наводить dpa.

Фіцо заявив, що Європа повинна розглянути можливість реформування своєї системи управління, заснованої на вільних виборах, щоб залишатися конкурентоспроможною на світовому рівні.

Він високо оцінив такі країни, як Узбекистан, Китай і В'єтнам, за їхню здатність діяти більш рішуче в економічних питаннях.

Водночас згодом Фіцо пояснив, що він не закликає до відмови від демократії, але стверджує, що участь занадто великої кількості політичних партій у процесі прийняття рішень послаблює здатність держави діяти.

"Якщо у вас є сто політичних партій, ви не можете конкурувати. Якщо уряд складається з чотирьох політичних сил, ви не можете конкурувати", – сказав він.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина відмовилися поставити підпис під документом, підготованим для затвердження Радою ЄС, щодо посилення демократичної стійкості Європейського Союзу, що має на увазі боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і посилення демократичних ЗМІ.

Читайте також: Складний вибір для Фіцо: чому прем'єр Словаччини може зважитися на нові вибори.