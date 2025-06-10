Фицо хвалит авторитарные государства за экономическую эффективность

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Узбекистан заявил, что авторитарные государства могут быть более экономически эффективными, чем демократические.

Как сообщает "Европейская правда", заявление словацкого премьера приводит dpa.

Фицо заявил, что Европа должна рассмотреть возможность реформирования своей системы управления, основанной на свободных выборах, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом уровне.

Он высоко оценил такие страны, как Узбекистан, Китай и Вьетнам, за их способность действовать более решительно в экономических вопросах.

В то же время позже Фицо пояснил, что он не призывает к отказу от демократии, но утверждает, что участие слишком большого количества политических партий в процессе принятия решений ослабляет способность государства действовать.

"Если у вас есть сто политических партий, вы не можете конкурировать. Если правительство состоит из четырех политических сил, вы не можете конкурировать", – сказал он.

Напомним, Венгрия и Словакия отказались поставить подпись под документом, подготовленным для утверждения Советом ЕС, об усилении демократической устойчивости Европейского Союза, что подразумевает борьбу с дезинформацией, фальсификациями и усиление демократических СМИ.

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