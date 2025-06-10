В Амстердамі зіткнулися трамваї, постраждали водії та пасажирка

В Амстердамі сталося лобове зіткнення двох трамваїв, постраждали водії обох трамваїв, а також жінка, яка перебувала в одному з них.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Трамвай № 1 зіткнувся з трамваєм № 17 на зупинці близько полудня на площі Surinameplein, повідомив один з пасажирів міській телерадіокомпанії AT5. За його словами, через удар люди впали на землю, в трамваї лунали крики і плач. Сам він не постраждав, крім болю в шиї.

фото ATS

За словами представника поліції, одну пасажирку доставили до лікарні. Стан водіїв трамваїв невідомий.

Причини аварії невідомі. На місці події працює поліція. Представник транспортного оператора GVB повідомив, що компанія також проводить внутрішнє розслідування.

Трамваї № 1 і № 17 наразі курсують за зміненим маршрутом. Між Surinameplein і Osdorpplein курсує автобус-шатл.

На початку травня у польському Вроцлаві сталася серйозна ДТП за участю міського автобуса і трамвая, постраждали 11 осіб.

У лютому у Варшаві внаслідок зіткнення трамваїв постраждали шість людей.