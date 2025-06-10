В Амстердаме столкнулись трамваи, пострадали водители и пассажирка

В Амстердаме произошло лобовое столкновение двух трамваев, пострадали водители обоих трамваев, а также женщина, которая находилась в одном из них.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Трамвай № 1 столкнулся с трамваем № 17 на остановке около полудня на площади Surinameplein, сообщил один из пассажиров городской телерадиокомпании AT5. По его словам, из-за удара люди упали на землю, в трамвае раздавались крики и плач. Сам он не пострадал, кроме боли в шее.

фото ATS

По словам представителя полиции, одну пассажирку доставили в больницу. Состояние водителей трамваев неизвестно.

Причины аварии неизвестны. На месте происшествия работает полиция. Представитель транспортного оператора GVB сообщил, что компания также проводит внутреннее расследование.

Трамваи № 1 и № 17 в настоящее время курсируют по измененному маршруту. Между Surinameplein и Osdorpplein курсирует автобус-шаттл.

В начале мая в польском Вроцлаве произошло серьезное ДТП с участием городского автобуса и трамвая, пострадали 11 человек.

В феврале в Варшаве в результате столкновения трамваев пострадали шесть человек.