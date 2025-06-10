В Австрии объявили трехдневный траур после смертельной стрельбы в школе

Канцлер Австрии Кристиан Штокер объявил общенациональный трехдневный траур после стрельбы в школе города Грац, в которой погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

На пресс-конференции во вторник Штокер выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в результате стрельбы в Граце.

"Сегодняшний день – темный день в истории нашей страны. Стрельба – это национальная трагедия, которая глубоко потрясла нас", – сказал австрийский канцлер.

Он поблагодарил все службы, которые участвовали в реагировании на стрельбу, и объявил трехдневный траур в Австрии, который начнется 11 июня после общенациональной минуты молчания утром.

Инцидент произошел утром 10 июня в учебном заведении на улице Драйершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии.

По данным местных СМИ, подозреваемый в стрельбе – бывший ученик, который открыл огонь по ученикам двух классов. Один из этих двух классов, предположительно, был бывшим классом 22-летнего парня.

Подозреваемый имел при себе два вида оружия – пистолет и ружье.

Согласно последним официальным данным, в результате стрельбы в городе Грац погибли 10 человек.