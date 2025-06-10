Німеччина закликає Нідерланди припинити неофіційні перевірки на кордоні

Міністр внутрішніх справ Німеччини та голова федеральної профспілки поліції у вівторок розкритикували неофіційні прикордонні перевірки, що проводяться громадянами в Нідерландах, заявивши, що очікують від нідерландської влади рішучих дій для припинення таких практик.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Група громадян провела власні перевірки поблизу північного нідерландського міста Тер-Апел у суботу ввечері, зупиняючи автомобілі для пошуку осіб, які шукають притулку.

Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як лідер ультраправих сил Нідерландів Герт Вілдерс розвалив керівну коаліцію в результаті суперечки щодо міграційної політики.

Нідерланди мають одну з найжорсткіших політик щодо надання притулку та імміграції в Європейському Союзі.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив у вівторок, що дії громадян Нідерландів не мають правової основи.

"Я вважаю, що ми повинні будемо повернутися до цього питання, якщо таке явище продовжиться... Я також припускаю, що влада припинить такі заходи", – заявив Добріндт, який минулого місяця запровадив більш суворий контроль на кордонах і негайне відхилення заяв про надання притулку.

Голова федеральної профспілки поліції Німеччини Андреас Роскопф заявив, що реакція нідерландської влади була "дещо недостатньою", і закликав докласти більше зусиль, щоб уникнути ескалації.

"Має бути зрозуміло, що громадяни, які не мають законних повноважень, не мають права втручатися, стежити і, зрештою, виконувати завдання органів безпеки, поліції", – заявив Роскопф.

Нідерландський телеканал RTL повідомив, що поліція не виявила кримінальних правопорушень, коли прибула на місце події.

Тимчасовий міністр юстиції Нідерландів Давід ван Веел заявив, що розчарування громадян є зрозумілим, але вони не повинні брати закон у свої руки.

"Нехай поліція і військова поліція роблять свою роботу", – написав він у неділю в соціальній мережі X.

Імміграція в Нідерланди значно сповільнилася після піку в 2022 році. За даними Євростату, у 2024 році Нідерланди отримали майже дві перші заяви про надання притулку на 1000 жителів, що трохи нижче середнього показника по ЄС.