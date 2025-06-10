Германия призывает Нидерланды прекратить неофициальные проверки на границе

Министр внутренних дел Германии и председатель федерального профсоюза полиции во вторник раскритиковали неофициальные пограничные проверки, проводимые гражданами в Нидерландах, заявив, что ожидают от нидерландских властей решительных действий для прекращения такой практики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Группа граждан провела собственные проверки вблизи северного нидерландского города Тер-Апел в субботу вечером, останавливая автомобили для поиска лиц, ищущих убежища.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как лидер ультраправых сил Нидерландов Герт Вилдерс развалил правящую коалицию в результате спора о миграционной политике.

Нидерланды имеют одну из самых жестких политик в отношении предоставления убежища и иммиграции в Европейском Союзе.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил во вторник, что действия граждан Нидерландов не имеют правовой основы.

"Я считаю, что мы должны будем вернуться к этому вопросу, если такое явление продолжится... Я также предполагаю, что власти прекратят такие меры", – заявил Добрендт, который в прошлом месяце ввел более строгий контроль на границах и немедленное отклонение заявлений о предоставлении убежища.

Председатель федерального профсоюза полиции Германии Андреас Роскопф заявил, что реакция нидерландских властей была "несколько недостаточной", и призвал приложить больше усилий, чтобы избежать эскалации.

"Должно быть понятно, что граждане, не имеющие законных полномочий, не имеют права вмешиваться, следить и, в конечном итоге, выполнять задачи органов безопасности, полиции", – заявил Роскопф.

Нидерландский телеканал RTL сообщил, что полиция не обнаружила уголовных правонарушений, когда прибыла на место происшествия.

Временный министр юстиции Нидерландов Давид ван Веел заявил, что разочарование граждан понятно, но они не должны брать закон в свои руки.

"Пусть полиция и военная полиция делают свою работу", – написал он в воскресенье в социальной сети X.

Иммиграция в Нидерланды значительно замедлилась после пика в 2022 году. По данным Евростата, в 2024 году Нидерланды получили почти две первые заявления о предоставлении убежища на 1000 жителей, что немного ниже среднего показателя по ЕС.