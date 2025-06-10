Уряд Молдови виправдовує вивчення "історії румунів" у школах попри критику

Міністр освіти Молдови Дан Перчун заявив, що у молдовських школах продовжать викладати предмет "історія румунів" – навіть попри офіційне рішення про те, що цей термін є несправедливим щодо етнічних меншин країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заява Перчуна зʼявилась на тлі дискусій щодо підручника історії, який проросійські опозиційні партії та єврейська громада Молдови засудили за перебільшення зв'язків Молдови з Румунією та нібито виправдовування дій румунського пронацистського лідера часів Другої світової війни Іона Антонеску.

На тлі обурення Міністерство освіти Молдови ініціювало дискусію за участю освітян, істориків та громадських організацій, за результатами яких має вирішити, чи залишити підручник у шкільній програмі, чи внести до нього зміни.

А втім, у своєму щотижневому зверненні очільник молдовського Міністерства освіти заявив, що викладання предмета у школах продовжиться "в тому ж дусі, що й раніше".

"Після 150 років русифікації ми вважаємо, що можемо і повинні вивчати історію румунів у наших школах", – наголосив він.

Перчун також заявив, що не бачить необхідності дотримуватися рекомендації Ради з питань запобігання дискримінації про зміну назви предмета "Історія румунів" на більш нейтральну, щоб відобразити багатоетнічний склад Молдови.

За офіційними даними перепису в Молдові, 77,2% її населення становлять етнічні молдавани, а ще 7,9% – румуни, хоча це розмежування часто є розмитим, оскільки в обох країнах розмовляють румунською мовою.

Нагадаємо, новий президент Румунії Нікушор Дан, який у вівторок прибув із першим на цій посаді візитом до Молдови, розповів, що обидві країни пов’язують "особливі, душевні" відносини.