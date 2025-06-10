Президент Румунії розповів у Молдові про "душевні" відносини між країнами

Президент Румунії Нікушор Дан, який перебуває з візитом у Молдові, розповів, що обидві країни пов’язують "особливі, душевні" відносини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дан заявив на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, його цитує TV8.

Як зазначив румунський президент, його присутність у Кишиневі є "гарантією" того, що підтримка Молдови з боку Румунії триватиме.

Він запевнив, що Румунія продовжуватиме підтримувати Молдову та зміцнювати двосторонні відносини в галузі енергетики, бізнесу та інфраструктури.

Також Дан запросив Маю Санду до Бухареста. Вона своєю чергою привітала Нікушора Дана "від щирого серця з перемогою на президентських виборах".

"Я рада, що на чолі Румунії ми маємо надійного партнера, людину, яка поважає Республіку Молдова і є нашим другом. Сьогодні ми тут, тому що наші громадяни зібрали голос за голосом, математично, силу і перемогли перед обличчям величезної небезпеки", – заявила Санду.

Щодо парламентських виборів У Молдові, які відбудуться восени 2025 року, Нікушор Дан заявив, що підтримуватиме проєвропейський вектор розвитку Молдови.

"Я, як президент Румунії, зацікавлений у Республіці Молдова, зацікавлений у безпеці регіону, в якому ми живемо, включаючи безпеку Румунії, дуже хочу, щоб прозахідний, проєвропейський напрямок переміг у Республіці Молдова", – зазначив він.

Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента 26 травня, а перший свій закордонний візит здійснив до Вільнюса – на саміт країн "Бухарестської девʼятки" та Північної Європи.

Румунія, як відомо, є одним з найбільших прихильників вступу Молдови до Євросоюзу.