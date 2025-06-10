Власти Молдовы оправдывают изучение "истории румын" в школах, несмотря на критику

Министр образования Молдовы Дан Перчун заявил, что в молдавских школах продолжат преподавать предмет "история румын" – даже несмотря на официальное решение о том, что этот термин является несправедливым по отношению к этническим меньшинствам страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заявление Перчуна появилось на фоне дискуссий вокруг учебника истории, который пророссийские оппозиционные партии и еврейская община Молдовы осудили за преувеличение связей Молдовы с Румынией и якобы оправдание действий румынского пронацистского лидера времен Второй мировой войны Иона Антонеску.

На фоне возмущения Министерство образования Молдовы инициировало дискуссию с участием педагогов, историков и общественных организаций, по результатам которой должно решить, оставить ли учебник в школьной программе или внести в него изменения.

Впрочем, в своем еженедельном обращении глава молдавского Министерства образования заявил, что преподавание предмета в школах продолжится "в том же духе, что и раньше".

"После 150 лет русификации мы считаем, что можем и должны изучать историю румын в наших школах", – подчеркнул он.

Перчун также заявил, что не видит необходимости следовать рекомендации Совета по предотвращению дискриминации об изменении названия предмета "История румын" на более нейтральное, чтобы отразить многоэтнический состав Молдовы.

По официальным данным переписи в Молдове, 77,2% ее населения составляют этнические молдаване, а еще 7,9% – румыны, хотя это разграничение часто является размытым, поскольку в обеих странах говорят на румынском языке.

Напомним, новый президент Румынии Никушор Дан, который во вторник прибыл с первым в этой должности визитом в Молдову, рассказал, что обе страны связывают "особые, душевные" отношения.