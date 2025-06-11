В Іспанії скаржаться, що компанії повільно надають дані для розслідування блекауту

Міністерка енергетики Іспанії Сара Аагесен закликала приватні електроенергетичні компанії прискорити обмін інформацією, необхідної для виявлення причин найсерйознішого в історії відключення електроенергії.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Більше ніж через місяць після одного з найбільших в Європі збоїв в роботі електромереж причина аварії так і не встановлена, а пошук винних триває.

"Спочатку, коли ми запитували інформацію, вона надходила дуже швидко. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли інформація надходить потроху, набагато повільніше", – розповіла міністерка.

Вона визнала, що тепер необхідна для розслідування інформація є більш детальною і, часом, складнішою.

"Але я наполягаю, я продовжую закликати до того, щоб ця інформація була надана якомога швидше, щоб ми могли виявити причини та вжити необхідних заходів", – зазначила Аагесен.

Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E також розпочала розслідування, а іспанський суд з'ясовує, чи було відключення електроенергії наслідком кібератаки. Іспанські законодавці проводять окремі розслідування.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

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