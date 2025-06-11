В Испании жалуются, что компании медленно предоставляют данные для расследования блэкаута

Министр энергетики Испании Сара Аагесен призвала частные электроэнергетические компании ускорить обмен информацией, необходимой для выявления причин самого серьезного в истории отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Более чем через месяц после одного из крупнейших в Европе сбоев в работе электросетей причина аварии так и не установлена, а поиск виновных продолжается.

"Сначала, когда мы запрашивали информацию, она поступала очень быстро. Сейчас мы находимся в ситуации, когда информация поступает понемногу, гораздо медленнее", – рассказала министр.

Она признала, что теперь необходимая для расследования информация является более детальной и, порой, более сложной.

"Но я настаиваю, я продолжаю призывать к тому, чтобы эта информация была предоставлена как можно быстрее, чтобы мы могли выявить причины и принять необходимые меры", – отметила Аагесен.

Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E также начала расследование, а испанский суд выясняет, было ли отключение электроэнергии следствием кибератаки. Испанские законодатели проводят отдельные расследования.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".