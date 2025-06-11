Поляки розділились у питанні можливої відставки Туска

У Польщі опитування показало, що жителі країни розділились майже порівну у питанні можливої відставки прем’єр-міністра Дональда Туска.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування United Surveys для Wirtualna Polska, яке наводить RMF24.

Згідно з опитуванням, 44,8% респондентів вважають, що Туск має піти у відставку. Проти цього 43,3%. Ще 11,9% не мають чіткої думки щодо відставки прем’єра.

Дослідження чітко показує, що ставлення до особи Дональда Туска сильно пов'язане з політичними уподобаннями.

Серед виборців керівної коаліції 81% опитаних не хоче, щоб прем'єр пішов у відставку. Лише 9% підтримують його відставку, а 10% залишаються не визначеними.

Натомість серед прихильників опозиції 82% опитаних виступають за відставку Туска з посади. Лише 7% не бачать у цьому необхідності, а 11% не мають думки з цього приводу.

Опитування також продемонструвало цікаві демографічні відмінності. Відставки Дональда Туска частіше вимагають чоловіки (48%) ніж жінки (40%). Цю вимогу найчастіше підтримують особи віком 60-69 років (51%) та мешканці середніх і великих міст – по 40% у кожній з цих груп.

Як відомо, у Польщі підтримуваний владою кандидат в президенти Рафал Тшасковський програв Каролю Навроцькому.

Після цього Дональд Туск попросив Сейм 11 червня проголосувати за вотум довіри своєму уряду.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.