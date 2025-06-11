Поляки разделились в вопросе возможной отставки Туска

В Польше опрос показал, что жители страны разделились почти поровну в вопросе возможной отставки премьер-министра Дональда Туска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса United Surveys для Wirtualna Polska, который приводит RMF24.

Согласно опросу, 44,8% респондентов считают, что Туск должен уйти в отставку. Против этого 43,3%. Еще 11,9% не имеют четкого мнения относительно отставки премьера.

Исследование четко показывает, что отношение к личности Дональда Туска сильно связано с политическими предпочтениями.

Среди избирателей правящей коалиции 81% опрошенных не хотят, чтобы премьер ушел в отставку. Лишь 9% поддерживают его отставку, а 10% остаются неопределенными.

Зато среди сторонников оппозиции 82% опрошенных выступают за отставку Туска с поста. Лишь 7% не видят в этом необходимости, а 11% не имеют мнения по этому поводу.

Опрос также продемонстрировал интересные демографические различия. Отставки Дональда Туска чаще требуют мужчины (48%) чем женщины (40%). Это требование чаще всего поддерживают лица в возрасте 60-69 лет (51%) и жители средних и крупных городов – по 40% в каждой из этих групп.

Как известно, в Польше поддерживаемый властью кандидат в президенты Рафал Тшасковский проиграл Каролю Навроцкому.

После этого Дональд Туск попросил Сейм 11 июня проголосовать за вотум доверия своему правительству.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.