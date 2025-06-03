Туск уточнив дату голосування щодо вотуму довіри своєму уряду

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що голосування в Сеймі з питання про вотум довіри його уряду відбудеться наступної середи, 11 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав на засіданні уряду у вівторок, його цитує RMF24.

Раніше спікер Сейму Шимон Головня повідомив, що запропонував прем'єр-міністру розглянути питання про довіру уряду на додатковому засіданні Сейму 10 червня.

Туск уточнив, що цього дня Сейм буде зайнятий у зв'язку із зустріччю представників Єврокомісії з депутатами.

"Тому ми щойно домовилися, що наші виступи і голосування за вотум довіри уряду відбудуться 11 червня, в середу", – повідомив глава уряду Польщі.

Напередодні Туск оголосив, що звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду, реагуючи на поразку кандидата на президентських виборах кандидата від влади Рафала Тшасковського.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.