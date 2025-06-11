Глава Міноборони Литви: ніколи не відмовимось від ідеї, що Україна має бути в НАТО

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що її країна твердо переконана у необхідності надати Україні членство в НАТО.

Про це очільниця литовського оборонного відомства сказала в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила литовська міністерка, Литва "ніколи не відмовиться" від ідеї, що Україна має бути в НАТО.

Шакалієне наполягає, що остаточне рішення про те, яка країна приєднається до Альянсу, має прийматися Альянсом, а не кремлівським правителем Владіміром Путіним.

"Якщо хтось інший, крім Альянсу, вирішуватиме, хто має стати членом Альянсу, це серйозно підірве довіру до Альянсу", – зазначила вона.

За її словами, Литва також наполягала на тому, щоб президент України Володимир Зеленський був присутній на саміті НАТО в Гаазі.

"Я не підтримаю його відсутність у Гаазі", – сказала Шакалієне.

Вона також попередила, що Росія веде війну проти України в рамках ширших зусиль з дестабілізації.

"Нова вісь Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану дуже ефективно співпрацює в реалізації свого плану повалення нинішнього світового порядку", – сказала міністерка.

Вона закликала лідерів НАТО відобразити в очікуваній односторінковій декларації в Гаазі небезпеку, що існує на цю мить.

"Сполучені Штати та їх союзники і партнери, можливо, будуть змушені стримувати і, якщо буде потрібно, одночасно перемогти і Росію, і Китай", – сказала вона.

Раніше головна радниця литовського президента Гітанаса Науседи із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що відмовитися від перспективи членства України в НАТО було б помилкою.

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