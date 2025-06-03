Радниця президента Литви: відмова від перспективи членства України в НАТО була б помилкою

Головна радниця литовського президента Гітанаса Науседи із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що відмовитися від перспективи членства України в НАТО було б помилкою.

Заяву Скайсгіріте наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Коментар радниці Науседи пролунав на тлі повідомлень ЗМІ, що як умову миру в Україні Росія вимагає від НАТО зобов'язання більше не приймати нові держави, які раніше були окуповані Радянським Союзом.

"Ми говоримо про те, що членство в НАТО – це не питання сьогодення, це питання майбутнього, але відмовлятися від такої можливості навіть у майбутньому, на мою думку, було б помилкою", – заявила Скайсгіріте.

Вона підкреслила, що реальні переговори про припинення миру ще не почалися, але вона сумнівається, що "українці легко відмовляться від членства в НАТО".

"Це прописано в їхній Конституції, і відмовитися від цього буде дуже складно", – сказала Скайсгіріте.

Вона також додала, що вимоги РФ щодо виведення українських військ із чотирьох частково контрольованих Росією територій України "дивно звучать".

Напередодні низка російських пропагандистських ЗМІ опублікувала "меморандум" Росії з пропозиціями для припинення вогню, який містить низку ультимативних вимог.

У "меморандумі" Росія наводить дві пропозиції для припинення вогню. Перша передбачає вихід українських сил з усіх територій, які РФ вважає "своїми" – зокрема Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Друга, яку в цьому документі називають "пакетною пропозицію", передбачає "заборону на передислокацію ЗСУ та інших воєнізованих формувань України", "припинення мобілізації і початок демобілізації", заборону на військову допомогу Україні та "виключення військової присутності третіх країн на території України".

Раніше "Європейська правда" публікувала українські пропозиції, які передали Росії перед початком переговорів.