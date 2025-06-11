Глава Минобороны Литвы: никогда не откажемся от идеи, что Украина должна быть в НАТО

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что ее страна твердо убеждена в необходимости предоставить Украине членство в НАТО.

Об этом руководительница литовского оборонного ведомства сказала в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отметила литовский министр, Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть в НАТО.

Шакалиене настаивает, что окончательное решение о том, какая страна присоединится к Альянсу, должно приниматься Альянсом, а не кремлевским правителем Владимиром Путиным.

"Если кто-то другой, кроме Альянса, будет решать, кто должен стать членом Альянса, это серьезно подорвет доверие к Альянсу", – отметила она.

По ее словам, Литва также настаивала на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на саммите НАТО в Гааге.

"Я не поддержу его отсутствие в Гааге", – сказала Шакалиене.

Она также предупредила, что Россия ведет войну против Украины в рамках более широких усилий по дестабилизации.

"Новая ось России, Китая, Северной Кореи и Ирана очень эффективно сотрудничает в реализации своего плана свержения нынешнего мирового порядка", – сказала министр.

Она призвала лидеров НАТО отразить в ожидаемой одностраничной декларации в Гааге опасность, существующую на данный момент.

"Соединенные Штаты и их союзники и партнеры, возможно, будут вынуждены сдерживать и, если потребуется, одновременно победить и Россию, и Китай", – сказала она.

Ранее главный советник литовского президента Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что отказаться от перспективы членства Украины в НАТО было бы ошибкой.

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