Рютте відвідає Рим для участі у зустрічі у форматі "Веймар плюс"

Цього тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Італію, аби взяти участь у зустрічі формату "Веймар плюс".

Про це повідомила пресслужба НАТО, передає "Європейська правда".

У четвер, 12 червня, Рютте відвідає італійський Рим, щоб зустрітися з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, а також взяти участь у зустрічі у форматі "Веймар плюс" на рівні міністрів закордонних справ.

Зазначимо, цю зустріч також відвідає глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Очікується, що він переконуватиме партнерів посилювати тиск на Москву та передавати більше допомоги Україні для того, щоб досягти миру.

Формат "Веймар+" об'єднує ключові європейські країни – Францію, Німеччину, Польщу, Італію, Іспанію та Велику Британію і ЄС. Ця ініціатива спрямована на зміцнення безпеки та підтримку України в умовах війни.

Як повідомляла "Європейська правда", нещодавно Рютте визнав, що припинення вогню дозволить Росії накопичувати зброю і підвищить ризики для НАТО.

Він також заявив, що Росія може напасти на держави Альянсу протягом найближчих п’яти років.