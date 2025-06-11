Рютте посетит Рим для участия во встрече в формате "Веймар плюс"

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Италию, чтобы принять участие во встрече в формате "Веймар плюс".

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает "Европейская правда".

В четверг, 12 июня, Рютте посетит итальянский Рим, чтобы встретиться с премьер-министром Джорджей Мелони, а также принять участие во встрече в формате "Веймар плюс" на уровне министров иностранных дел.

Отметим, эту встречу также посетит глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. Ожидается, что он будет убеждать партнеров усиливать давление на Москву и передавать больше помощи Украине для того, чтобы достичь мира.

Формат "Веймар+" объединяет ключевые европейские страны – Францию, Германию, Польшу, Италию, Испанию, Великобританию и ЕС. Эта инициатива направлена на укрепление безопасности и поддержку Украины в условиях войны.

Как сообщала "Европейская правда", недавно Рютте признал, что прекращение огня позволит России накапливать оружие и повысит риски для НАТО.

Он также заявил, что Россия может напасть на государства Альянса в течение ближайших пяти лет.