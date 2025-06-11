У Латвії міністерка подала у відставку через технічні збої під час місцевих виборів

Міністерка розумного управління та регіонального розвитку Латвії Інга Берзіня подала у відставку на тлі технічних несправностей на муніципальних виборах.

Про це оголосила прем'єр-міністерка Евіка Сіліня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Сіліня повідомила, що міністерка зв'язалася з нею і оголосила про свою відставку. Прем’єрка прийняла відставку Берзіні.

Прем'єр-міністерка пояснила, що Берзіня, як досвідчений політик і відповідальний за технічне проведення виборів, ухвалила рішення про відставку, враховуючи післявиборчу ситуацію.

"Беручи на себе політичну відповідальність за технічні проблеми, що виникли під час виборів, я вирішила піти у відставку з посади міністра розумного управління та регіонального розвитку", – написала сама Берзіня в соціальних мережах.

"Попри це, робота з повноцінної оцінки ситуації, з'ясування обставин має продовжуватися, щоб забезпечити якісний процес виборів до Сейму в жовтні 2026 року", – додала вона.

Раніше, на муніципальних виборах у Ризі, список консервативної партії "Латвія на першому місці", очолюваний Айнаром Шлесерсом, набрав найбільше голосів – 18,2%. У партії буде найбільша фракція – 13 із 60 депутатів.

Однак, найімовірніше, коаліцію сформують "Прогресивні" (11 депутатів), "Національне об'єднання" (10), "Нова єдність" (9) і "Об'єднаний список" (4). В опозиції, поряд із партією Шлесерса, ймовірно, опиняться "Суверенна влада/Об'єднання молодих латишів (8) і "Стабільність!" (5).

Претендент на посаду мера Риги Айнар Шлесерс у соцмережах назвав вибори "вкраденими" через збій у роботі системи електронного сканування бюлетенів. Через це в ніч після виборів було ухвалено рішення рахувати голоси вручну, але на багатьох дільницях, як стверджує Шлесерс, до цього моменту спостерігачі вже пішли додому.

Він пообіцяв оскаржити результати виборів та подати заяву в Генпрокуратуру.

Шлесерс заявив, що хоче домогтися організації нових – позачергових – виборів у Ризі. За словами Шлесерса, "Латвія на першому місці" також вимагатиме відставки уряду.

Він також сказав, що 15 червня о 15:00 біля Пам'ятника Свободи в Ризі планується "вселатвійський протест" проти "крадіжки виборів".

Нагадаємо, латвійська Служба державної безпеки відкрила кримінальне провадження проти депутата Сейму Алексєя Рослікова, який оскандалився через виступ у Сеймі російською мовою.

Перед цим Рослікова відсторонили від участі в парламентському засіданні через те, що він виступав з трибуни російською.