В Латвии министр подала в отставку из-за технических сбоев во время местных выборов

Министр разумного управления и регионального развития Латвии Инга Берзиня подала в отставку на фоне технических неисправностей на муниципальных выборах.

Об этом объявила премьер-министр Эвика Силиня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Силиня сообщила, что министр связалась с ней и объявила о своей отставке. Премьер приняла отставку Берзини.

Премьер-министр пояснила, что Берзиня, как опытный политик и ответственный за техническое проведение выборов, приняла решение об отставке, учитывая послевыборную ситуацию.

"Принимая на себя политическую ответственность за технические проблемы, возникшие во время выборов, я решила уйти в отставку с должности министра разумного управления и регионального развития", – написала сама Берзиня в социальных сетях.

"Несмотря на это, работа по полноценной оценке ситуации, выяснению обстоятельств должна продолжаться, чтобы обеспечить качественный процесс выборов в Сейм в октябре 2026 года", – добавила она.

Ранее, на муниципальных выборах в Риге, список консервативной партии "Латвия на первом месте", возглавляемый Айнаром Шлесерсом, набрал больше всего голосов – 18,2%. У партии будет самая большая фракция – 13 из 60 депутатов.

Однако, вероятнее всего, коалицию сформируют "Прогрессивные" (11 депутатов), "Национальное объединение" (10), "Новое единство" (9) и "Объединенный список" (4). В оппозиции, наряду с партией Шлесерса, вероятно, окажутся "Суверенная власть/Объединение молодых латышей" (8) и "Стабильность!" (5).

Претендент на пост мэра Риги Айнар Шлесерс в соцсетях назвал выборы "украденными" из-за сбоя в работе системы электронного сканирования бюллетеней. Из-за этого в ночь после выборов было принято решение считать голоса вручную, но на многих участках, как утверждает Шлесерс, к этому моменту наблюдатели уже ушли домой.

Он пообещал обжаловать результаты выборов и подать заявление в Генпрокуратуру.

Шлесерс заявил, что хочет добиться организации новых – внеочередных – выборов в Риге. По словам Шлесерса, "Латвия на первом месте" также будет требовать отставки правительства.

Он также сказал, что 15 июня в 15:00 у Памятника Свободы в Риге планируется "вселатвийский протест" против "кражи выборов".

Напомним, латвийская Служба государственной безопасности открыла уголовное производство против депутата Сейма Алексея Росликова, который на прошлой неделе оскандалился из-за выступления в Сейме на русском языке.

Перед этим Росликова отстранили от участия в парламентском заседании из-за того, что он выступал с трибуны на русском.