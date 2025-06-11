Главу Гагаузії Гуцул і далі тримають під домашнім арештом

Суд Кишинева сектора Чекани ухвалив рішення продовжити домашній арешт для башкана (глави) молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул, якій інкримінують фінансування з боку злочинної організації.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Nokta.

Згідно з рішенням суду на засіданні в середу, домашній арешт Гуцул триватиме ще 30 днів – до 12 липня. Адвокати глави Гагаузії можуть оскаржити рішення протягом трьох днів.

Після засідання сама Гуцул виступила біля будівлі суду, заявивши, що доказів її провини нібито немає, а судовий процес – це "боротьба не з Євгенією Гуцул, а з Гагаузькою автономією".

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура Молдови стверджує, що Євгенія Гуцул, працюючи секретарем у неконституційній партії "Шор", з 2019 по 2022 рік систематично ввозила в Молдову гроші з Росії.

Крім того, Гуцул висунули звинувачення в координації діяльності деяких офісів "Шору" та "свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання" для фінансування діяльності партії – понад 42,5 мільйона леїв.

У березні Гуцул затримали в аеропорту Кишинева та взяли під варту, яку згодом замінили на домашній арешт.