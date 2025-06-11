Главу Гагаузии Гуцул продолжают держать под домашним арестом

Суд Кишинева сектора Чеканы принял решение продлить домашний арест для башкана (главы) молдавского автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул, которой инкриминируют финансирование со стороны преступной организации.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Nokta.

Согласно решению суда на заседании в среду, домашний арест Гуцул продлится еще 30 дней – до 12 июля. Адвокаты главы Гагаузии могут обжаловать решение в течение трех дней.

После заседания сама Гуцул выступила у здания суда, заявив, что доказательств ее вины якобы нет, а судебный процесс – это "борьба не с Евгенией Гуцул, а с Гагаузской автономией".

Напомним, Антикоррупционная прокуратура Молдовы утверждает, что Евгения Гуцул, работая секретарем в неконституционной партии "Шор", с 2019 по 2022 год систематически ввозила в Молдову деньги из России.

Кроме того, Гуцул предъявили обвинения в координации деятельности некоторых офисов "Шора" и "сознательном получении денег от организованной преступной группировки" для финансирования деятельности партии – более 42,5 миллиона леев.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.