Вучич: Сербія готова взяти на себе відновлення одного-двох українських міст чи регіонів

Президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність його країни взяти участь у відновленні одно-двох українських регіонів.

Про це він заявив у виступі на саміті Південно-Східної Європи в Одесі, передає "Європейська правда".

Під час виступу Вучич запевнив, що Сербія залишатиметься вірною міжнародному праву і статуту ООН у контексті підтримки територіальної цілісності держав, і за його словами, така позиція може бути корисною Україні.

"Я можу уявити, як українські громадяни є ситими по горло словами про підтримку та допомогу Україні", – зазначив Вучич.

Він також заявив, що Сербія могла бути "допоміжною" у зусиллях з досягнення припинення вогню, але, за словами Вучича, його країна хотіла б долучитися до підтримки України більш практично.

"Я хотів би взяти одне-два міста чи регіони, які ми могли би відновити. Я думаю, що це було би дуже зрозуміло, помітно для українського народу, щоб вони могли отримати чітку підтримку", – сказав Вучич.

Також він запевнив, що Україна може "завжди розраховувати" на гуманітарну підтримку і політичну підтримку Сербією територіальної цілісності.

"Ми готові слухати вас і дивитися, як ми можемо допомагати вам", – сказав президент Сербії.

Як повідомлялося, Вучич вперше прибув до України.

Президент Сербії Александар Вучич проводить проросійську політику. Сербія залишається єдиною країною Європи, яка не запровадила санкції проти Росії, попри тиск з боку ЄС. Вучич аргументує це економічними втратами та внутрішньополітичними міркуваннями.

Вучич разом зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.