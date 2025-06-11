"Краще пізно, ніж ніколи": Каллас похвалила Іспанію за наміри виділити 2% ВВП на оборону

Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас високо оцінила оголошення Іспанії про досягнення 2% витрат на оборону цього року.

Про це вона сказала на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

За словами Каллас, серед членів НАТО існує "розуміння" щодо збільшення інвестицій в оборону.

Вона навела приклад Іспанії, яка оголосила, що цього року виконає нинішню вимогу Альянсу щодо мінімальних витрат на оборону з нинішніх 1,29% ВВП, що ставить її на останнє місце в організації.

"Ми бачили рішення Іспанії, наприклад, дійсно досягти цих 2% вже цього року. Хоча в 2014 році було обіцяно досягти цієї мети в 2024 році, краще пізно, ніж ніколи. Тому я вважаю, що розуміння є", – заявила топдипломатка ЄС.

Додатково Каллас зазначила, що разом із дебатами про розмір оборонних витрат має бути порушене питання військового потенціалу європейських армій, у якому, за її словами, ЄС "дуже тісно співпрацює" з НАТО.

Іспанія є одним з порушників у трансатлантичному військовому альянсі, витрачаючи на оборону лише 1,32% свого ВВП, що значно нижче поточної мети НАТО – 2%.

Мадрид планував досягти цієї мети до 2029 року.

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс переконаний, що Іспанія буде змушена збільшити свої витрати на оборону до 3% від ВВП.