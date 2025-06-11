"Лучше поздно, чем никогда": Каллас хвалит Испанию за намерение выделить 2% ВВП на оборону

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас высоко оценила заявление Испании о достижении 2% расходов на оборону в этом году.

Об этом она сказала на мероприятии, организованном Немецким фондом Маршалла в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

По словам Каллас, среди членов НАТО существует "понимание" относительно увеличения инвестиций в оборону.

Она привела пример Испании, которая объявила, что в этом году выполнит нынешнее требование Альянса по минимальным расходам на оборону с нынешних 1,29% ВВП, что ставит ее на последнее место в организации.

"Мы видели решение Испании, например, действительно достичь этих 2% уже в этом году. Хотя в 2014 году было обещано достичь этой цели в 2024 году, лучше поздно, чем никогда. Поэтому я считаю, что понимание есть", – заявила топ-дипломат ЕС.

Кроме того, Каллас отметила, что вместе с дебатами о размере оборонных расходов должен быть поднят вопрос о военном потенциале европейских армий, в котором, по ее словам, ЕС "очень тесно сотрудничает" с НАТО.

Испания является одним из нарушителей в трансатлантическом военном альянсе, тратя на оборону лишь 1,32% своего ВВП, что значительно ниже текущей цели НАТО – 2%.

Мадрид планировал достичь этой цели к 2029 году.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс убежден, что Испания будет вынуждена увеличить свои расходы на оборону до 3% от ВВП.