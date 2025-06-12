Швеція закликає ЄС ввести санкції проти ультраправих міністрів Ізраїлю

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард закликала Європейський Союз запровадити санкції проти ультраправих міністрів уряду Ізраїлю.

Про це вона сказала в коментарі Politico, пише "Європейська правда".

Стенергард заявила, що ЄС має наслідувати приклад Великої Британії та інших західних союзників і запровадити санкції проти ультраправих членів уряду прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

"Ми вже виступали за запровадження санкцій проти екстремістських поселенців, але тепер робимо наступний крок – наполягаємо на санкціях проти окремих екстремістських міністрів, тому що потрібно бачити конкретні зміни на місцях", – заявила вона.

Вона зауважила, що позиція щодо Ізраїлю тепер звучить "зовсім інакше", ніж кілька тижнів тому через те, що "багато країн, таких як Швеція, розчаровані через страждання мільйонів людей".

Хоча вона визнає, що ЄС навряд чи найближчим часом досягне консенсусу щодо санкцій, міністерка підкреслила, що бачить "зрушення в багатьох столицях, включно зі Стокгольмом".

"І я хочу наголосити: ми є справжніми друзями ізраїльського народу, але ми маємо обов’язок чинити тиск на уряд Ізраїлю", – акцентувала вона.

Також Стенергард виклала свою позицію в листі до представниці ЄС з питань зовнішньої політики Каї Каллас, копію якого бачило видання.

У ньому вона закликала Європейську Раду "терміново ухвалити рішення про цільові санкції проти ізраїльських міністрів, які сприяють незаконній поселенській діяльності та активно виступають проти переговорного рішення про дві держави, а також додаткові санкції проти екстремістських поселенців".

У вівторок, 10 червня, Велика Британія разом із Норвегією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією оголосили санкції проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича, звинувативши їх у "підбурюванні до екстремістського насильства" проти палестинців.

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував таке рішення країн. У своїй заяві він "нагадав партнерам, хто є справжнім ворогом".