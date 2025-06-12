Швеция призывает ЕС ввести санкции против ультраправых министров Израиля

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала Европейский Союз ввести санкции против ультраправых министров правительства Израиля.

Об этом она сказала в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

Стенергард заявила, что ЕС должен последовать примеру Великобритании и других западных союзников и ввести санкции против ультраправых членов правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы уже выступали за введение санкций против экстремистских поселенцев, но теперь делаем следующий шаг – настаиваем на санкциях против отдельных экстремистских министров, потому что нужно видеть конкретные изменения на местах", – заявила она.

Она отметила, что позиция по Израилю теперь звучит "совсем иначе", чем несколько недель назад из-за того, что "многие страны, такие как Швеция, разочарованы из-за страданий миллионов людей".

Хотя она признает, что ЕС вряд ли в ближайшее время достигнет консенсуса по санкциям, министр подчеркнула, что видит "сдвиги во многих столицах, включая Стокгольм".

"И я хочу подчеркнуть: мы являемся настоящими друзьями израильского народа, но мы обязаны оказывать давление на правительство Израиля", – акцентировала она.

Также Стенергард изложила свою позицию в письме к представителю ЕС по вопросам внешней политики Каи Каллас, копию которого видело издание.

В нем она призвала Европейский совет "срочно принять решение о целевых санкциях против израильских министров, которые способствуют незаконной поселенческой деятельности и активно выступают против переговорного решения о двух государствах, а также дополнительные санкции против экстремистских поселенцев".

Во вторник, 10 июня, Великобритания вместе с Норвегией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией объявили санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, обвинив их в "подстрекательстве к экстремистскому насилию" против палестинцев.

Государственный секретарь США Марко Рубио раскритиковал такое решение стран. В своем заявлении он "напомнил партнерам, кто является настоящим врагом".