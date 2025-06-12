В Польше задержали 19-летнего парня по делу о подготовке теракта

В польском городе Ольштын сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали 19-летнего юношу, подозреваемого в подготовке террористического акта.

Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Яцек Добжинский в четверг, 12 июня, в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Задержанный 19-летний юноша – третий фигурант дела, которое ведет окружная прокуратура Ольштына, – ранее были задержаны еще двое его ровесников.

Следствие установило, что подозреваемые активно искали в интернете информацию об использовании огнестрельного оружия, боевых тактиках, а также изготовлении взрывных устройств.

Они проходили стрелковые тренировки, накапливали пиротехнические материалы и инструкции по созданию самодельных взрывчаток.

Особое беспокойство у ABW вызывает то, что задержанные черпали вдохновение из действий известных убийц – Андерса Брейвика, Брентона Тарранта и Тимоти Маквея.

Они изучали их идеологию, методы нападений и просчеты, которые те допустили, что, по словам следователей, сформировало у них "крайне радикальные моральные установки".

Всем троим предъявлены обвинения по статьям польского Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за подготовку теракта. Двое подозреваемых находятся под стражей, третий – под другими мерами пресечения.

Отметим, 11 июня стало известно, что польские правоохранители задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России.

Следствие заявило, что с 28 февраля 2024 по 30 апреля 2025 года задержанный собирал и передавал секретную информацию об объектах критической оборонной важности.