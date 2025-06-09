У Греції німецька туристка постраждала від потоку повітря з двигуна літака на злітній смузі

Німецька туристка постраждала в понеділок вранці в аеропорту грецького острова Скіатос після того, як була збита потужним струменем повітря з реактивного двигуна літака під час зльоту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Інцидент стався на дорозі біля аеропорту, де часто збираються глядачі, щоб зблизька спостерігати за злетом і посадкою літаків.

Дві молоді німкені стояли прямо на шляху струменя повітря з двигуна, коли літак почав розганятися для зльоту. Одну з них силою кинуло на землю.

Постраждалу туристку доставили до найближчого медичного центру, де було встановлено, що вона отримала лише незначні травми.

Незважаючи на попереджувальні знаки по периметру аеропорту, багато туристів продовжують наближатися до огорожі під час зльоту, нехтуючи ризиками, які несе в собі тяга двигунів.

Минулого тижня літак, який прямував до Італії був змушений здійснити аварійну посадку в південній частині Німеччини через сильну турбулентність, внаслідок чого кілька пасажирів зазнали поранень.

А 31 травня на заході Німеччини спортивний літак втратив керування і врізався у терасу житлового будинку, внаслідок аварії двоє людей загинули.