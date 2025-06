В Индии разбился самолет с более 200 пассажирами, который летел в Лондон

В Индии сразу после взлета разбился самолет компании Air India, следовавший в Лондон.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Самолет Air India рейса AI171 потерпел крушение возле аэропорта города Ахмедабад. Он должен был направляться в "Гатвик", один из аэропортов Лондона.

#NDTVExclusive | The moment when London-bound Air India flight crashed in Ahemdabad pic.twitter.com/84ezILYgPo