В Индии разбился самолет с более 200 пассажирами, который летел в Лондон

В Индии сразу после взлета разбился самолет компании Air India, следовавший в Лондон.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Самолет Air India рейса AI171 потерпел крушение возле аэропорта города Ахмедабад. Он должен был направляться в "Гатвик", один из аэропортов Лондона.

#NDTVExclusive | The moment when London-bound Air India flight crashed in Ahemdabad pic.twitter.com/84ezILYgPo – NDTV (@ndtv) June 12, 2025

Агентство Reuters сообщает, что на борту было 242 человека.

"Можем подтвердить, что рейс AI171, который разбился при вылете из аэропорта Ахмедабада, должен был приземлиться в Гатвике в 18:25", – сообщили в пресс-службе аэропорта Лондон-Гатвик.

Ресурс Flight Radar, где можно отслеживать воздушный трафик в реальном времени, сообщил, что сигнал с самолетом был потерян почти сразу после того, как он отправился в полет.

Дополнено: В Управлении гражданской авиации Индии в комментарии Associated Press сообщили, что самолет упал через 5 минут после взлета в жилом квартале. На борту находились 232 пассажира и 12 членов экипажа.

Насколько известно, это первый в истории случай катастрофы авиалайнера Boeing 787 Dreamliner.

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