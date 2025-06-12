Туск сподівається знайти способи співпрацювати з новим президентом

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що йому вдасться знайти спільну мову з майбутнім президентом Каролем Навроцьким.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського прем’єра наводить Polsat News.

Туск підкреслив, що він "знайде способи запровадити позитивні зміни".

"Я мушу вірити, що опозиція чи президент Навроцький не будуть керуватися виключно злим наміром, і що десь можна буде знайти спільну мову", – додав він.

Напередодні Сейм Польщі висловив довіру уряду Дональда Туска, який ініціював голосування після програшу провладного кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах.

При цьому опитування показали, що жителі країни розділились майже порівну у питанні можливої відставки Туска.