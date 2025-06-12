Туск надеется найти способы сотрудничать с новым президентом

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду, что ему удастся найти общий язык с будущим президентом Каролем Навроцким.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского премьера приводит Polsat News.

Туск подчеркнул, что он "найдет способы ввести положительные изменения".

"Я должен верить, что оппозиция или президент Навроцкий не будут руководствоваться исключительно злым умыслом и что где-то можно будет найти общий язык", – добавил он.

Накануне Сейм Польши выразил доверие правительству Дональда Туска, который инициировал голосование после проигрыша провластного кандидата Рафала Тшасковского на президентских выборах.

При этом опросы показали, что жители страны разделились почти поровну в вопросе возможной отставки Туска.